Джакарта и Эр-Рияд пытаются убедить страны ЕС не допустить конфискации активов РФ — FT

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индонезия и Саудовская Аравия активизировали лоббистские усилия в европейских столицах с целью не допустить конфискации замороженных активов РФ из опасений за сохранность собственных средств, хранящихся на Западе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По его информации, Джакарта и Эр-Рияд «крайне обеспокоены» сохранностью собственных активов, размещенных на Западе, и задаются вопросом их безопасности. Отмечается, что эти опасения были озвучены индонезийскими и саудовскими чиновниками еще на встрече министров финансов и глав ЦБ, состоявшейся 28–29 февраля в бразильском Сан-Паулу. Газета указывает, что беспокойство сохраняется на фоне обсуждений конфискации замороженных активов РФ, причем официальные лица Индонезии и Саудовской Аравии проводят активную лоббистскую работу с руководством стран ЕС с целью не допустить конфискации.

Как заявила FT автор доклада Европейского парламента о законности конфискации российских активов Филиппа Уэбб, риск конфискации «заключается в том, что, если игнорировать принципы международного права, это в равной степени может быть использовано другими государствами». «Мы создадим прецедент, который может иметь непредвиденные последствия в будущем», — отметила она.

Ранее газета Politico сообщала, что КНР, Индонезия и Саудовская Аравия просят Евросоюз отказаться от конфискации замороженных активов России.