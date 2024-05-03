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ФСБ уничтожила прибывшего в РФ из Литвы диверсанта военной разведки Украины

12:32 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ ликвидировала диверсанта военной разведки Украины, прибывшего из Литвы для проведения терактов на военных и энергобъектах в Московском регионе и Ленинградской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ пресечена преступная деятельность агента Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) члена запрещенной в РФ украинской террористической организации гражданина РФ 1976 г. р.», — сообщили в ЦОС.

«Установлено, что по команде ГУР МО Украины диверсант планировал совершение серии террористических актов на территории России, в том числе в отношении объектов Министерства обороны РФ в Московском регионе, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге», — отметили в ФСБ. Диверсант выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе Ленинградской области. «При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован», — сообщили в ФСБ.

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