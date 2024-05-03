США согласились поставить Киеву ATACMS лишь после того, как увеличили их выпуск — Politico

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты согласились отправить на Украину тактические баллистические ракеты ATACMS только после того, как нарастили их производство. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

«Значительное количество ракет, которые были заказаны несколько лет назад, <…> поступают в нужное время, чтобы мы могли поддержать Украину без ущерба для собственной обороноспособности», — приводит его слова издание. Буш добавил, что производство «десятков ракет каждые несколько месяцев» продлится «по меньшей мере до конца года». «Много ATACMS сейчас сходит с линии», — отметил он.