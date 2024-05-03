Песков назвал очень опасными слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важными и опасными высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

«Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы французского государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности — на земле — в конфликт вокруг Украины. Это очень опасная тенденция», — подчеркнул он в беседе с журналистами.