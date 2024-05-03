Швейцарская конференция засвидетельствует крах «мирного плана» Зеленского — Медведев
13:20 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конференция по украинскому конфликту в Швейцарии станет очередным свидетельством краха «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского, Россия без оглядки на эту инициативу продолжит работу по возвращению своих исконных территорий, подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
«В чем для России польза от швейцарской „мирной конференции“? <…> Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского», — написал замглавы СБ в своем телеграм-канале.
«Она позволит нашим вооруженным силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то мудацкие „мирные инициативы“ продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов, а всем нам — вести скрупулезную работу по <…> скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав Российской Федерации», — подчеркнул Медведев.
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