Грузии и США потребуется усилие для перезагрузки отношений — премьер Кобахидзе

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тбилиси и Вашингтону потребуется приложить усилие, чтобы перезагрузить отношения на фоне разногласий, вызванных законопроектом об иноагентах. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил советнику Госдепартамента США Дереку Шолле.

«Я пояснил господину Шолле, что потребуется особое усилие, чтобы перезапустить отношения на таком фоне, что невозможно без справедливого и честного подхода», — написал Кобахидзе в соцсети X.