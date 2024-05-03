Общие потери ВСУ превысили 111 тыс. человек в 2024 году — Шойгу

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2024 год превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники», — сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.