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Песков назвал прямой эскалацией слова Кэмерона об ударах Украины по РФ

14:32 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль рассматривает заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России как прямую эскалацию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей. Мы видим это и на уровне глав государств, когда это касается Франции, и на более экспертном уровне, когда это касается Великобритании», — заметил представитель Кремля.

«Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

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