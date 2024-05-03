Россия в апреле заняла второе место по поставкам продукции в Турцию

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция в апреле импортировала из России продукции более чем на $3,3 млрд. Об этом свидетельствует статистика турецкого Минторга.

По его данным, первое место по импорту Турцией продукции заняла КНР, на долю которой пришлось $3,753 млрд. За ней следует РФ — $3,33 млрд и ФРГ — $2,244 млрд. Основная доля турецкого экспорта в апреле пришлась на ФРГ — $1,481 млрд, США — $1,185 млрд и Великобританию — $1,124 млрд.