Россия в апреле заняла второе место по поставкам продукции в Турцию
15:00 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция в апреле импортировала из России продукции более чем на $3,3 млрд. Об этом свидетельствует статистика турецкого Минторга.
По его данным, первое место по импорту Турцией продукции заняла КНР, на долю которой пришлось $3,753 млрд. За ней следует РФ — $3,33 млрд и ФРГ — $2,244 млрд. Основная доля турецкого экспорта в апреле пришлась на ФРГ — $1,481 млрд, США — $1,185 млрд и Великобританию — $1,124 млрд.
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