В ЕС опасаются, что изъятие активов РФ повлечет требования репараций — FT
16:00 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Евросоюзе опасаются, что использование замороженных на Западе российских активов вызовет шквал требований репараций. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
По их информации, изъятие активов РФ может вызвать многочисленные требования о возмещении убытков, что повлечет за собой многолетние споры. В качестве примера приводится решение вопроса о репарациях от Германии после двух мировых войн, а также претензии бывших колоний к метрополиям.
ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала СВО на Украине. Из них около $5-6 млрд находятся в США, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (около $204 млрд).
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