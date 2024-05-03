Путин и Рахмон обсудили миграцию и борьбу с терроризмом — Кремль
16:12 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили по телефону сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также по вопросам миграции. О содержании разговора сообщает пресс-служба Кремля.
По сообщению пресс-службы президента РФ, беседа прошла «в деловом и конструктивном ключе». Среди актуальных тем разговора выделены «сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере».
«Условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств», — говорится в сообщении.
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