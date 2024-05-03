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НОВОСТИ

В Харькове прогремел взрыв

16:32 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал он в телеграм-канале.

В настоящее время в Харьковской области снова объявлена воздушная тревога. Во время действия предыдущего предупреждения об опасности также поступали сообщения о взрывах в Харькове.

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