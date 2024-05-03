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НОВОСТИ

Хуситы будут атаковать направляющиеся в Израиль суда во всех доступных районах

17:32 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» будут атаковать направляющиеся в израильские порты суда во всей зоне досягаемости, включая Средиземное море. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Мы будем атаковать все суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины в Средиземном море, а также в любом районе, находящемся в пределах нашей досягаемости», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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