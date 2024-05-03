Хуситы будут атаковать направляющиеся в Израиль суда во всех доступных районах
17:32 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» будут атаковать направляющиеся в израильские порты суда во всей зоне досягаемости, включая Средиземное море. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
«Мы будем атаковать все суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины в Средиземном море, а также в любом районе, находящемся в пределах нашей досягаемости», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
НОВОСТИ
- 18:50 03.05.2024
- Численность рабочей силы среди работоспособных гражданских сократилась в Украине в 2023 году более чем на четверть
- 18:40 03.05.2024
- Режиссер и драматург останутся под арестом еще на полгода
- 18:40 03.05.2024
- ВСУ терпят неудачи на поле боя из-за нехватки личного состава — СМИ
- 18:00 03.05.2024
- США и союзникам будет сложно остановить ракетную атаку КНДР в регионе — WSJ
- 17:12 03.05.2024
- Хакеры, якобы связанные с РФ, атаковали органы власти Чехии с 2023 г., утверждают в Праге
- 17:00 03.05.2024
- США потеряют 3,5% своей электрогенерации, отказавшись от урана из РФ — эксперт
- 16:32 03.05.2024
- В Харькове прогремел взрыв
- 16:12 03.05.2024
- Путин и Рахмон обсудили миграцию и борьбу с терроризмом — Кремль
- 16:00 03.05.2024
- В ЕС опасаются, что изъятие активов РФ повлечет требования репараций — FT
- 15:32 03.05.2024
- Военные атташе посольств зарубежных стран в РФ осмотрели выставку трофейной техники НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать