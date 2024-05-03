ВСУ терпят неудачи на поле боя из-за нехватки личного состава — СМИ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на поле боя по причине сильного дефицита личного состава. Об этом пишет нидерландский портал NOS со ссылкой на эксперта по Украине Института международных отношений «Клингендаль» Юлию Солдатюк-Вестервельд.

«Большая часть хорошо подготовленных военнослужащих [ВСУ] погибла. <…> Люди, которых готовят сейчас [к военной службе], зачастую получают недостаточную подготовку», — приводит издание ее слова.

По данным NOS, последствия подобной нехватки личного состава начинают сказываться на положении ВСУ на поле боя. Так, недавно 47-я механизированная бригада впервые за год боев отправилась в отпуск, и ей на смену на позиции в населенном пункте Очеретино к западу от Авдеевки пришло новое подразделение, которое не смогло удержать территорию.