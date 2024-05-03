ВСУ терпят неудачи на поле боя из-за нехватки личного состава — СМИ
18:40 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на поле боя по причине сильного дефицита личного состава. Об этом пишет нидерландский портал NOS со ссылкой на эксперта по Украине Института международных отношений «Клингендаль» Юлию Солдатюк-Вестервельд.
«Большая часть хорошо подготовленных военнослужащих [ВСУ] погибла. <…> Люди, которых готовят сейчас [к военной службе], зачастую получают недостаточную подготовку», — приводит издание ее слова.
По данным NOS, последствия подобной нехватки личного состава начинают сказываться на положении ВСУ на поле боя. Так, недавно 47-я механизированная бригада впервые за год боев отправилась в отпуск, и ей на смену на позиции в населенном пункте Очеретино к западу от Авдеевки пришло новое подразделение, которое не смогло удержать территорию.
НОВОСТИ
- 18:50 03.05.2024
- Численность рабочей силы среди работоспособных гражданских сократилась в Украине в 2023 году более чем на четверть
- 18:40 03.05.2024
- Режиссер и драматург останутся под арестом еще на полгода
- 18:00 03.05.2024
- США и союзникам будет сложно остановить ракетную атаку КНДР в регионе — WSJ
- 17:32 03.05.2024
- Хуситы будут атаковать направляющиеся в Израиль суда во всех доступных районах
- 17:12 03.05.2024
- Хакеры, якобы связанные с РФ, атаковали органы власти Чехии с 2023 г., утверждают в Праге
- 17:00 03.05.2024
- США потеряют 3,5% своей электрогенерации, отказавшись от урана из РФ — эксперт
- 16:32 03.05.2024
- В Харькове прогремел взрыв
- 16:12 03.05.2024
- Путин и Рахмон обсудили миграцию и борьбу с терроризмом — Кремль
- 16:00 03.05.2024
- В ЕС опасаются, что изъятие активов РФ повлечет требования репараций — FT
- 15:32 03.05.2024
- Военные атташе посольств зарубежных стран в РФ осмотрели выставку трофейной техники НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать