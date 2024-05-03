Режиссер и драматург останутся под арестом еще на полгода

18:40 Источник: НГ-Online

2-й Западный окружной военный суд продлил на шесть месяцев срок ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обе включены в РФ в реестр экстремистов и террористов), обвиняемым в оправдании терроризма. Женщины были задержаны 4 мая 2023 года по делу о постановке спектакля «Финист Ясный Сокол». Изначально Беркович и Петрийчук находились в статусе свидетелей, но потом стали подозреваемыми и были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет»). Беркович и Петрийчук останутся в СИЗО до 22 октября.

Сергей Кузнецов

