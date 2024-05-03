В России введен временный запрет на экспорт сахара
21:20 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России ввело временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Постановление об этом подписано, говорится в телеграм-канале кабинета министров.
«Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка», — отмечается в сообщении.
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