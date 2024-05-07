На конференции ROS Meetup обсудили перспективы внедрения человекоподобных роботов

17:30

На конференции ROS Meetup Центра робототехники Сбера обсудили перспективы внедрения человекоподобных роботов. Инженеры и руководители компаний поделились опытом использования ROS в исследовательских и коммерческих проектах. Гости конференции получили советы и рекомендации экспертов, встретились и делились идеями с другими разработчиками. Доклады охватывали весь спектр тем от ROS до Reinforcement Learning и антропоморфных роботов.

В докладах и дискуссиях обсуждались такие темы, как: антропоморфные роботы; Reinforcement learning; LLM – large language models, Deep learning; беспилотные автомобили и мобильные роботы; манипуляторы и алгоритмы в манипуляции в том числе MoveIt; ROS пакеты и другие темы в робототехнике.

Доклады спикеров были посвящены проблематике оффлайн-обучения с подкреплением, преимуществам и перспективам такого обучения для роботов. Также спикеры рассмотрели особенности глубокого обучения для промышленности, подходы к добавлению памяти в трансформеры, использование методов RL для трансформерных моделей, особенности их применения к робототехническим задачам.

В ходе панельной дискуссии Алексей Гонноченко, директор Центра робототехники Сбера заявил, что причина сегодняшнего бума антропоморфной робототехники – это прогресс генеративного искусственного интеллекта. «Если смогли научить нейронные сети повторять человеческие когнитивные способности – рисовать, писать тексты и т.п., то такие же ожидания от мультимодальных языковых моделей, благодаря которым роботы могут стать полезными. Для меня самым впечатляющим является прогресс в способностях роботов выполнять обычную работу в самых простых вариантах конструкции», – отметил спикер.

«Если говорить вообще про человекоподобных роботов с точки зрения когнитивных навыков, то, на мой взгляд, подобная человекоподобность однозначно придет. Один из главных вопросов: произойдет это через 2 года или через 10 лет – это сложно прогнозировать, так как текущий прогресс в видимом поле очень сложно интерпретировать с точки зрения достижений какой-либо генерализации знаний. Текущие демо-версии нейросеток в роботах демонстрируют хорошие результаты в одном навыке в ограниченных условиях. Насколько будет тяжелым гэп к действительно универсализации знаний, чтобы робот мог повторять действия в разном окружении и с любым набором предметов – это пока не очень понятно и сложно прогнозировать. Если мы говорим про промышленном применении благодаря ИИ, условно «умного проигрывателя», который может повторять одну функциональность или навык – вполне уже может применяться», – прокомментировал эксперт Сбера.

Спикер также добавил, что сейчас есть мнение о прогнозе спроса и объема производства антропоморфных роботов до 10 млрд шт. «В части с этим можем согласиться, так как регулярно сталкиваемся уже сейчас с запросами бизнеса на роботизацию заводов, потому что подобные заводы строятся там, где людей практически нет, что повышает потребность в роботизированную рабочую силу. Обладая роботизированной рабочий силой – это может менять представление о том где строить заводы, какие создавать логистические цепочки и др. При этом пока сложно спрогнозировать как это будет на самом деле в будущем», – добавил Гонноченко.

Центр робототехники Сбера – корпоративный центр исследований и разработок. С 2017 года центр занимается разработкой и запуском роботов с применением искусственного интеллекта. Эти роботы призваны решать бизнес-задачи Сбера и его клиентов. Например, шаттловая система хранения, которая предназначена для автоматизации складской логистики уже функционирует в одном из крупных дистрибьюторских центров. В 2023 году Центр робототехники Сбера анонсировал разработку собственных антропоморфных роботов.