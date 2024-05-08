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Ключевая ставка ЦБ РФ снизится к 2027 году до 6-7% — Белоусов

11:32 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ключевая ставка ЦБ РФ пока сохранится на высоком уровне, снижаясь до 6-7% к 2027 году. Об этом сказал сегодня исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов, выступая в рамках дней национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на площадки выставки «Россия».

«Экономика должна приспособиться сейчас к тем структурным изменениям, которые сейчас в ней происходят и будут происходить. Ну, когда я говорю, к чему, прежде всего, понятно, к высокой ключевой ставке, которая так или иначе у нас сохранится. Но она будет, мы все надеемся, снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее будет повышенной. Вот, где-то вот в районе 6-7% она должна выйти к 2027 году», — сказал он.

Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ установлена на уровне 16% годовых.

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