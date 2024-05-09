Казахстан не будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан не будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.



В начале февраля генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев сообщил, что федерация подала заявку на проведение чемпионата. Турнир планировалось провести в Астане и Алма-Ате, презентация заявки должна была быть представлена на ежегодном конгрессе IIHF 23–24 мая в Праге.



«Казахстан отозвал свою заявку на проведение чемпионата мира 2028 года», — сказал Тардиф.



Заявку на проведение турнира в 2028 году предложила Франция. По планам, матчи должны принять Париж и Лион. В 2017 году Париж принимал чемпионат мира совместно с немецким Кельном.





