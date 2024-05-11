По итогам визита председателя КНР, Венгрия вошла «в круг друзей» Пекина - FT

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия стала для Китая образцовым стратегическим партнером в Евросоюзе в результате визита в Будапешт председателя КНР Си Цзиньпина, который надеется, что за этой страной последуют другие государства в Европе и за ее пределами. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на китайских официальных лиц.

Теперь Венгрия вошла «в круг друзей» Пекина — тех стран, которые больше всего делают для поддержки усилий Китая по противодействию мощи США, приводит их слова издание. «Готовность премьер-министра Виктора Орбана критиковать США, поддерживать тесные отношения с Россией и занимать независимую позицию в отношении политики ЕС» высоко оценены в Пекине. Благодаря «установлению всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства» двусторонние отношения вышли на новый уровень. Венгрия как страна — член ЕС может также служить производственной базой для китайских компаний в сообществе, говорится в публикации.