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Польша начала возводить укрепления на границе с Украиной и Белорусией - Туск

11:45 11.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша начала работы по укреплению границы с Белоруссией и Украиной. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск после встречи с военными и пограничниками на границе с Белоруссией.

«Польша начала интенсивные работы над современной фортификацией, речь идет о фортификации во многих измерениях. Мы будем информировать общественность [об этом]», — заявил Туск. Его выступление транслировал телеканал TVP Info.

Польский премьер также призвал Евросоюз помочь с финансированием этих работ, подчеркнув, что «речь идет о безопасности внешней границы Евросоюза».

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