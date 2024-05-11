Макрон снова заговорил о возможном вмешательстве в конфликт, если «противник зайдет слишком далеко»

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в ближайшие недели усилит свою поддержку Киева. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы пользователей соцсетей на своем канале на видеохостинге YouTube.

«Наше будущее и наша безопасность поставлены на карту на Украине, — полагает французский лидер. — Именно поэтому, как я говорил, мы должны усилить помощь, что мы сделаем в ближайшие недели. [Необходимо] поставлять больше техники украинцам».

«Я искренне надеюсь, что нам не придется вступать в войну, Франция — не держава войны, а держава мира, но если мы хотим мира, мы должны его защищать. Вот почему мы должны вооружаться, вот почему мы должны являться сдерживающим фактором и быть убедительными по отношению к нашим противникам, иногда говоря им: „Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам и нашей собственной безопасности, то мы не исключаем, что вмешаемся“, — сказал Макрон.