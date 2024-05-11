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Пушилин назвал Харьков и Одессу в числе городов, которые должны быть освобождены в ходе СВО - ТАСС

13:35 11.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все русские города, как Харьков, Одесса, Днепропетровск, Сумы и ряд других, должны быть освобождены от власти современного киевского режима в ходе специальной военной операции (СВО), считает глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы в 2014 году брали на себя ответственность в том числе и за гораздо более широкие пространства, гораздо более широкий периметр русских земель. <…> Все же все русские города, исторические русские города должны быть освобождены, потому что там живут наши люди. Даже с учетом того, что некоторые из них введены в заблуждение, но при этом они не перестали быть русскими. Это я говорю не про национальность, я говорю про мироощущение, я говорю про наше наследие, я говорю про наши общие города. Поэтому все эти города должны быть освобождены. А это помимо Харькова, Одессы Днепропетровска, это и ряд других, и Сумы. Этот спектр, этот перечень городов, гораздо-гораздо шире, настоящих русских исторических городов», — заявил Пушилин в интервью ТАСС.

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