Мишустин направил на рассмотрение в Госдуму новый состав правительства

18:45 Источник: Интерфакс, ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на рассмотрение в Госдуму РФ новый состав правительства.

"Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры)", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров в новом составе правительства будут утверждены после рассмотрения их кандидатур Госдумой РФ и дополнительных консультаций с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства, некоторые вице-премьеры по его предложению должны сохранить свои посты.

"Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены председателем правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Мишустина с президентом", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.



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