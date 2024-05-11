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Мишустин направил на рассмотрение в Госдуму новый состав правительства

18:45 11.05.2024 Источник: Интерфакс, ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на рассмотрение в Госдуму РФ новый состав правительства.

"Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры)", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров в новом составе правительства будут утверждены после рассмотрения их кандидатур Госдумой РФ и дополнительных консультаций с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства, некоторые вице-премьеры по его предложению должны сохранить свои посты.

"Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены председателем правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Мишустина с президентом", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

На место Виталия Савельева в Минтранс придет 52-летний губернатор Курской области Роман Старовойт.. Министром промышленности и торговли станет 37-летний губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Минэнерго возглавит вместо 72-летнего Николая Шульгинова 62-летний губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Минсельхоз вместо Дмитрий Патрушева возглавит его первый заместитель 45-летняя Оксана Лут. Главой Минспорта вместо 59-летнего Олега Матыцина станет 42-летний губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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