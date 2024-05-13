В украинском Генштабе признали успехи ВС РФ в Харьковской области
09:32 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы имеют тактический успех в Харьковской области, где положение украинской армии остается сложным. Об этом сообщили в телеграм-канале Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Ведутся бои за приграничный город Волчанск. <…> На данный момент враг имеет тактический успех», — говорится в сообщении.
В воскресенье президент страны Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложной ситуацию в районе Волчанска Харьковской области, откуда украинские власти активно вывозят гражданское население.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Харьковской области сложной для украинских войск.
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