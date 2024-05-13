В украинском Генштабе признали успехи ВС РФ в Харьковской области

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы имеют тактический успех в Харьковской области, где положение украинской армии остается сложным. Об этом сообщили в телеграм-канале Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Ведутся бои за приграничный город Волчанск. <…> На данный момент враг имеет тактический успех», — говорится в сообщении.

В воскресенье президент страны Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложной ситуацию в районе Волчанска Харьковской области, откуда украинские власти активно вывозят гражданское население.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Харьковской области сложной для украинских войск.