0
0
0
НОВОСТИ

В украинском Генштабе признали успехи ВС РФ в Харьковской области

09:32 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы имеют тактический успех в Харьковской области, где положение украинской армии остается сложным. Об этом сообщили в телеграм-канале Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Ведутся бои за приграничный город Волчанск. <…> На данный момент враг имеет тактический успех», — говорится в сообщении.

В воскресенье президент страны Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложной ситуацию в районе Волчанска Харьковской области, откуда украинские власти активно вывозят гражданское население.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Харьковской области сложной для украинских войск.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 13.05.2024
4 ракеты Storm Shadow, 12 снарядов РСЗО «Ольха» уничтожены и 31 БПЛА сбит за ночь над РФ
0
44
09:05 13.05.2024
Герасимов продолжит руководить Генштабом, изменений пока не предусматривается — Песков
0
91
09:00 13.05.2024
19 человек погибли в Белгороде из-за обстрелов 12 мая
0
101
22:26 12.05.2024
Шойгу уходит с поста министра обороны РФ, на его место Путин предложил назначить Белоусова
0
1126
17:23 12.05.2024
Все кандидаты на должности вице-премьеров поддержаны профильными комитетами Госдумы - Жуков
0
802
13:54 12.05.2024
Утверждение новых кандидатур в новое правительство РФ пройдет 13-14 мая
0
884
10:01 12.05.2024
Температура воздуха в Москве в воскресенье 12 мая не превысит +9С - синоптики
0
973
09:30 12.05.2024
Массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ привел к повреждению 85 жилых домов - губернатор
0
1188
09:00 12.05.2024
Британское издание назвало примерный срок поставки первых F-16 Украине
0
1287
18:45 11.05.2024
Мишустин направил на рассмотрение в Госдуму новый состав правительства
0
2055

Возврат к списку