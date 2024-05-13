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Девять жителей регионов РФ задержаны за финансирование ВСУ путем мошенничества

10:20 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали девять жителей разных регионов России, которые подозреваются в финансировании Вооруженных сил Украины путем мошенничества в отношении москвичей, ущерб превысил 50 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудники ГУУР МВД России, отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве во взаимодействии с коллегами из других территориальных подразделений МВД России и ФСБ России задержали девять жителей разных регионов нашей страны. В зависимости от роли каждого они подозреваются в создании преступного сообщества, участии в его деятельности, мошенничестве и вымогательстве», — написала Волк в телеграм-канале.

По словам представителя МВД, в настоящее время известно о семи эпизодах криминальной деятельности с общим ущербом на сумму более 50 млн рублей. По имеющейся информации, похищенные деньги направлялись в том числе на финансирование ВСУ.

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