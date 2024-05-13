Минобороны Румынии «весьма сдержанно» относится к передаче ЗРК Patriot Украине

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр «весьма сдержанно» относится к возможной передаче румынского ЗРК Patriot Украине. Об этом сообщил премьер-министр республики Марчел Чолаку в интервью телеканалу Antena 3.

«Есть три государства с системами Patriot — Польша, Румыния и Германия, — сказал он. — <…> У нас, согласно конституции, верховный главнокомандующий вооруженными силами — президент Клаус Йоханнис. Я еще не говорил [с ним] после визита президента в США. Я говорил с министром обороны. Министр весьма сдержанно относится к тому, чтобы передать эту систему, одну из этих систем Украине».