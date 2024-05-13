Минобороны Румынии «весьма сдержанно» относится к передаче ЗРК Patriot Украине
10:32 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр «весьма сдержанно» относится к возможной передаче румынского ЗРК Patriot Украине. Об этом сообщил премьер-министр республики Марчел Чолаку в интервью телеканалу Antena 3.
«Есть три государства с системами Patriot — Польша, Румыния и Германия, — сказал он. — <…> У нас, согласно конституции, верховный главнокомандующий вооруженными силами — президент Клаус Йоханнис. Я еще не говорил [с ним] после визита президента в США. Я говорил с министром обороны. Министр весьма сдержанно относится к тому, чтобы передать эту систему, одну из этих систем Украине».
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