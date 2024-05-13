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НОВОСТИ

Создание ракетного комплекса сверхтяжелого класса начнется в 2025 г. — Мантуров

11:05 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на космодроме Восточный начнется со следующего года. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера — министра промышленности и торговли Денис Мантуров во время выступления в Госдуме.

«Рассчитываем в следующем году начать создание на Восточном космического комплекса сверхтяжелого класса. Еще один уже реализуемый проект — это разработка многоразовых носителей», — сказал он.

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