Создание ракетного комплекса сверхтяжелого класса начнется в 2025 г. — Мантуров

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на космодроме Восточный начнется со следующего года. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера — министра промышленности и торговли Денис Мантуров во время выступления в Госдуме.

«Рассчитываем в следующем году начать создание на Восточном космического комплекса сверхтяжелого класса. Еще один уже реализуемый проект — это разработка многоразовых носителей», — сказал он.