Правнучка советского летчика Чкалова объявлена в розыск по уголовной статье — МВД

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, объявлена в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

«Богданова Дарья Алексеевна. Дата рождения: 22.05.1987. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой статье ведется розыск в базе, не указано.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении Богдановой возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 205.2 УК РФ. Ей грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет.