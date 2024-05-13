Правнучка советского летчика Чкалова объявлена в розыск по уголовной статье — МВД
12:32 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, объявлена в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.
«Богданова Дарья Алексеевна. Дата рождения: 22.05.1987. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой статье ведется розыск в базе, не указано.
Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении Богдановой возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 205.2 УК РФ. Ей грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет.
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