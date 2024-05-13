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ВСУ выпустили по Краснодону, предварительно, не менее трех ракет ATACMS — Марочко

13:20 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по городу Краснодону в Луганской Народной Республике (ЛНР), предварительно, не менее трех ракет ATACMS. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, под удар противника попала промышленная зона города.

«Удар по Краснодону был нанесен опять с северо-западного направления. Ориентировочно, опять же, ATACMS. Использовалось не менее трех ракет, по моей информации. Удар пришелся по промышленной зоне города Краснодона. Там были как промышленные склады с лакокрасочными изделиями, так и продуктами питания», — сказал он.

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