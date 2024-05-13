На Украине второй раз за два месяца сменили командующего харьковской группировкой ВСУ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское военное руководство второй раз за два месяца сменило командующего харьковской группировкой ВСУ. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

«Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТГВ) „Харьков“, — сообщили агентству в оперативно-стратегической группировке войск „Хортица“, в которую входит ОТГВ „Харьков“. Таким образом он сменил предыдущего командующего Юрия Галушкина. При этом Драпатый продолжает занимать должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

Галушкин возглавил ОТГВ «Харьков» в начале апреля 2024 года, сменив Андрея Грицкова.