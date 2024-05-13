Средства ПВО Украины не справляются с российскими ракетами — WSJ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эффективность средств противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) снижается, Киеву удается перехватывать все меньшее число российских ракет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на статистику командования украинских военно-воздушных сил (ВВС).

По информации газеты, за последние шесть месяцев украинские военные, по их же утверждениям, якобы перехватили около 46% российских ракет, тогда как в предыдущие полгода этот показатель составлял примерно 73%. В прошлом месяце уровень перехвата упал до 30%. Издание цитирует неназванного представителя ВСУ, по словам которого, перехват большего количества ракет приводит к сокращению боеприпасов, а «интенсивный заградительный огонь создает риск снижения обороноспособности ВСУ, поскольку системы ПВО иногда требуют времени для перезарядки».

С точки зрения издания, эффективность украинских средств ПВО падает, поскольку российские вооруженные силы увеличивают количество применяемых беспилотных летательных аппаратов и ракет, в том числе трудно поражаемых баллистических. По мнению WSJ, противостояние в воздухе в ходе конфликта теперь сводится к тому, какая из сторон «сможет превзойти другую» по количеству используемых ракет. При этом, если «Украина зависит от своих западных союзников, изо всех сил пытающихся производить снаряды», то Россия «по-прежнему имеет собственные запасы» и собственное производство, отмечает издание.