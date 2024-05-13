Киев хочет продать Польше часть своих госпредприятий химической и титановой промышленности

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины рассчитывают продать Польше часть государственных предприятий химической промышленности и титанового производства, а также хлебокомбинаты и спиртзаводы. Об этом заявили в украинском Фонде госимущества, напомнив, что летом будет возобновлена так называемая большая приватизация.

Сообщается, что глава Фонда Виталий Коваль побывал в Польше, где встретился с замминистра государственных активов Яцеком Доркминским. «Стороны договорились о визите делегации министерства на Украину. Целью визита станет изучение потенциальных возможностей крупной приватизации, в частности, в химической и титановой отраслях. Дополнительно, польская сторона проявила заинтересованность в сфере пищевой промышленности, в частности в комбинатах хлебопродуктов и спиртзаводах», — говорится в сообщении на сайте Фонда госимущества Украины.

Там добавили, что польской стороне было предложено посетить Фонд и «ознакомиться с инвестиционными предложениями приватизации».