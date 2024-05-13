0
0
0
НОВОСТИ

Среднее профессиональное образование должно быть бесплатным, считает Володин

15:32 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обучение в учреждениях среднего профессионального образования должно быть бесплатным, чтобы каждый человек после окончания школы мог получить профессию. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты в ходе обсуждения вопроса об утверждении Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера РФ.

«У нас есть в высшей школе как бюджетные места, так и платные, все понятно. Но когда у нас есть платные отделения в средних профессиональных образовательных учреждениях, для того чтобы человек получил профессию, наверное, это неправильно. Может быть, все-таки эту тему вынести на обсуждение для того, чтобы вместе с коллегами по ней определиться. Заканчивает человек школу, хочет он получить профессию сварщика, электрика, повара — мы должны такую возможность дать», — отметил Володин, обращаясь к Чернышенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 13.05.2024
Киев хочет продать Польше часть своих госпредприятий химической и титановой промышленности
0
76
15:00 13.05.2024
Средства ПВО Украины не справляются с российскими ракетами — WSJ
0
104
14:32 13.05.2024
МО РФ впервые заявило о потере ВСУ итальянской гаубицы Melara
0
171
14:12 13.05.2024
На Украине планируют импортировать рекордный объем электроэнергии из Европы — «Укрэнерго»
0
188
14:00 13.05.2024
На Украине второй раз за два месяца сменили командующего харьковской группировкой ВСУ
0
213
13:32 13.05.2024
Россия достигла уровня газификации в 74%, один из самых высоких в мире — Новак
0
239
13:20 13.05.2024
ВСУ выпустили по Краснодону, предварительно, не менее трех ракет ATACMS — Марочко
0
284
13:05 13.05.2024
Талибы отменили визит военной делегации Пакистана в Афганистан — СМИ
0
245
13:00 13.05.2024
Польша будет «под прицелом российских ракет» в случае размещения там ЯО — замглавы МИД
0
269
12:32 13.05.2024
Правнучка советского летчика Чкалова объявлена в розыск по уголовной статье — МВД
0
305

Возврат к списку