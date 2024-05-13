Среднее профессиональное образование должно быть бесплатным, считает Володин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обучение в учреждениях среднего профессионального образования должно быть бесплатным, чтобы каждый человек после окончания школы мог получить профессию. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты в ходе обсуждения вопроса об утверждении Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера РФ.

«У нас есть в высшей школе как бюджетные места, так и платные, все понятно. Но когда у нас есть платные отделения в средних профессиональных образовательных учреждениях, для того чтобы человек получил профессию, наверное, это неправильно. Может быть, все-таки эту тему вынести на обсуждение для того, чтобы вместе с коллегами по ней определиться. Заканчивает человек школу, хочет он получить профессию сварщика, электрика, повара — мы должны такую возможность дать», — отметил Володин, обращаясь к Чернышенко.