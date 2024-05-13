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НОВОСТИ

ЕК считает дезинформацией упоминание фразы Борреля о том, что ЕС хочет победы на поле боя

16:12 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия считает дезинформацией заявления о том, что Евросоюз хочет победы на Украине на поле боя, несмотря на то что эту фразу ранее написал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Комментируя по просьбе журналистов фразу Сергея Лаврова, которого президент России Владимир Путин предложил переназначить на пост главы МИД, о том, что если на Западе «хотят [решения конфликта на Украине] на поле боя, то будет на поле боя», Стано счел ее «дезинформацией и искажением реальности».

В свою очередь глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер назвал такой же вопрос журналистов некорректным. «Европейский союз не на поле боя. Это Россия хочет победы на поле боя. Спрашивать нас об этом, извините меня, это означает игнорировать все, что мы говорили по этой теме раньше», — утверждал он. Он также сказал, что Евросоюз — это «организация, основанная на философии мира».

Боррель первым из еврочиновников заявил, что конфликт на Украине «должен быть выигран на поле боя». Он написал об этом 9 апреля 2022 года в соцсети X после визита в компании главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину. С того момента эта фраза постоянно повторялась на протяжении 2022 года и первой половины 2023 года многими европейскими политиками, а потом исчезла из лексикона еврочиновников. По времени это примерно совпало с разгромом так называемого украинского наступления летом прошлого года.

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