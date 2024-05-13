Госдума утвердила все предложенные кандидатуры вице-премьеров

16:32 Источник: НГ-Online

Государственная дума утвердила всех заместителей главы правительства, чьи кандидатуры ранее были внесены в палату. Первым вице-премьером стал Денис Мантуров.

Должности вице-премьеров заняли: Виталий Савельев (будет курировать транспорт); Дмитрий Патрушев (сельское хозяйство, АПК и экология); Александр Новак (экономблок); Дмитрий Григоренко (цифровое развитие и связь, а также ФАС); Дмитрий Чернышенко (Минобрнауки, Минэкономики в части развития туризма, Минспорта); Татьяна Голикова (социальная сфера); Марат Хуснуллин (строительство); Алексей Оверчук (международное сотрудничество); Юрий Трутнев (Дальний Восток).