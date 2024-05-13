0
0
101
НОВОСТИ

Госдума утвердила все предложенные кандидатуры вице-премьеров

16:32 13.05.2024 Источник: НГ-Online

Государственная дума утвердила всех заместителей главы правительства, чьи кандидатуры ранее были внесены в палату. Первым вице-премьером стал Денис Мантуров. 

Должности вице-премьеров заняли: Виталий Савельев (будет курировать транспорт); Дмитрий Патрушев (сельское хозяйство, АПК и экология); Александр Новак (экономблок); Дмитрий Григоренко (цифровое развитие и связь, а также ФАС); Дмитрий Чернышенко (Минобрнауки, Минэкономики в части развития туризма, Минспорта); Татьяна Голикова (социальная сфера); Марат Хуснуллин (строительство); Алексей Оверчук (международное сотрудничество); Юрий Трутнев (Дальний Восток).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 13.05.2024
Норвежская нефтегазовая компания стала главным поставщиком газа в Европу — Bloomberg
0
51
16:58 13.05.2024
Россияне за год нарастили вложения в коммерческую недвижимость
0
45
16:54 13.05.2024
Сбербанк провел структурные изменения в технологическом направлении бизнеса
0
50
16:12 13.05.2024
ЕК считает дезинформацией упоминание фразы Борреля о том, что ЕС хочет победы на поле боя
0
167
16:00 13.05.2024
НАТО бессильна в борьбе с помехами в работе GPS на Балтике — польский генерал
0
183
15:32 13.05.2024
Среднее профессиональное образование должно быть бесплатным, считает Володин
0
200
15:12 13.05.2024
Киев хочет продать Польше часть своих госпредприятий химической и титановой промышленности
0
233
15:00 13.05.2024
Средства ПВО Украины не справляются с российскими ракетами — WSJ
0
245
14:32 13.05.2024
МО РФ впервые заявило о потере ВСУ итальянской гаубицы Melara
0
304
14:12 13.05.2024
На Украине планируют импортировать рекордный объем электроэнергии из Европы — «Укрэнерго»
0
301

Возврат к списку