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Норвежская нефтегазовая компания стала главным поставщиком газа в Европу — Bloomberg

17:00 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA стала главным поставщиком газа в Европу, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, сейчас Норвегия экспортирует в Европу 30% газа. В прошлом году страна поставила европейским странам более 109 млрд кубометров природного газа, из них примерно две трети было продано Equinor ASA. До февраля 2022 года, напоминает агентство, основным поставщиком газа в Европу было ПАО «Газпром», поскольку компания обеспечивала около 35% потребностей в газе.

Bloomberg отмечает, что такая ситуация вызывает вопросы о том, не подвергают ли европейские лидеры свои страны опасности, слишком сильно полагаясь на одного поставщика.

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