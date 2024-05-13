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Условия предоставления семейной ипотеки будут, возможно, зависеть от количества детей

17:32 13.05.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Условия по семейной ипотеке могут привязать к количеству детей. Этого не исключил исполняющий обязанности вице-премьера Марат Хуснуллин во время выступления в Государственной думе. Он добавил, что в целом решение о продлении этой программы для семей с детьми младше шести лет уже принято, но теперь в ней могут появиться новые параметры, отметил Хуснуллин.

Ранее президент Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку, которая завершается 1 июля, ещё на шесть лет — до 2030 года. Ставка для семей с детьми до шести лет останется на уровне 6%. Кроме того, глава государства поручил изучить вопрос по включению вторичного жилья в эту программу.  "Говорит Москва"

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