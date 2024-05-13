Путин провел первое совещание с Совбезом РФ после кадровых перестановок

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин провел первое оперативное совещание с Советом безопасности РФ после кадровых перестановок в руководстве совещательного органа.

Накануне он назначил Сергея Шойгу, занимавшего с 2012 года пост министра обороны РФ, секретарем Совбеза РФ, освободив от этой должности в связи с переходом на другую работу Николая Патрушева.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами СБ РФ. Последнее из них прошло 19 апреля. Оно было посвящено нескольким темам, в том числе запасам госрезервов и мерам по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой.