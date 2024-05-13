Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече в Тбилиси помощнику госсекретаря США
20:00 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отказал помощнику госсекретаря США Джеймсу О’Брайену, который посетит Тбилиси 14 мая, во встрече. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Была озвучена просьба в связи со встречей [О’Брайена] с Бидзиной Иванишвили, на что он ответил отказом», — сказал Кобахидзе.
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