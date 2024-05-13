Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не возглавлять службу — Песков

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, но не ее непосредственным руководителем.

«Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — сказал Песков.

Как следует из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа о структуре федеральных органов власти, из подчинения Минобороны в прямое подчинение президента РФ была выведена ФСВТС.