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НОВОСТИ

В Грузии не будет «майдана» по украинскому сценарию — премьер

21:20 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил вероятность возникновения в республике «майдана» по украинскому сценарию, так как у нынешней оппозиции нет для этого сил.

«Конечно же, такой сценарий в Грузии не состоится. У такого политического меньшинства, которое вместе со всем полностью дискредитировано, нет ресурса для этого. <…> Я хочу вам напомнить, что тут не Украина [Виктора] Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», — сказал Кобахидзе на пресс-конференции.

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