В Архангельске горит находящийся на ремонте в доке теплоход «М. В. Ломоносов» — МЧС

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплоход «М. В. Ломоносов» загорелся в сухом доке в Архангельске, судно находится там на ремонте, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

«Поступило сообщение о пожаре на теплоходе „М. В. Ломоносов“. Судно в сухом доке. Объявлен ранг № 2. Площадь пожара уточняется», — сказали в пресс-службе.