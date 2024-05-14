Вагоны грузового поезда сошли с рельсов под Волгоградом из-за постороннего вмешательства

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сход вагонов в составе грузового поезда произошел на станции Котлубань в Волгоградской области из-за вмешательства посторонних лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

«Сегодня в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время движение поездов в районе станции Котлубань приостановлено, в связи с чем ожидается задержка пассажирских поездов», — сказано в сообщении.