Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Кузнецов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.