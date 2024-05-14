Над Белгородской областью уничтожено 25 снарядов РСЗО Vampire

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь над Белгородской областью 25 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“. Дежурными средствами ПВО 25 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — сказали там.