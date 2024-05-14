Блинкен прибыл в Киев для обсуждения помощи Украине со стороны США — Reuters
10:05 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с визитом, во время которого рассчитывает обсудить вопросы оказания Украине военной помощи со стороны Вашингтона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
По его данным, Блинкен прибыл в Киев на поезде «с необъявленным визитом». Reuters отмечает, что это «первый визит [на Украину] высокопоставленного американского чиновника» после одобрения Конгрессом США запроса на выделение дополнительных средств на военную поддержку Киева. По утверждению неназванного представителя американской администрации, слова которого приводит Reuters, Блинкен во время визита намерен обсудить то, как Киев планирует воспользоваться поставками оружия от США для «укрепления обороны» и в попытке «вернуть инициативу на поле боя».
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