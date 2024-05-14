Буданов признал, что в Харьковской области для ВСУ складывается критическая обстановка
10:00 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обстановка, в которой в настоящее время оказались подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, становится критической. С таким признанием выступил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области. Глава ее военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал ТАСС, что ВСУ окопались в населенных пунктах на харьковском направлении, но под натиском российских военных они не могут не отступать.
«Ситуация [в Харьковской области] на грани», — приводит слова Буданова газета The New York Times. При это он добавил, что «каждый час эта ситуация приближается к критической».
По словам главы украинской военной разведки, в настоящее время Киев для укрепления обороны пытается переправить на северо-восток Украины, где располагается Харьковская область, подразделения с других участков фронта, но для решения этой задачи трудно найти личный состав. «Все наши силы находятся либо здесь, либо в Часовом Яру [в ДНР, в окрестностях которого идут ожесточенные бои]. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше нет никого в резерве», — подчеркнул Буданов. В то же время он уверяет, что украинским войскам удастся стабилизировать ситуацию в течение нескольких дней.
В понедельник в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области одной из самых горячих. В украинском Генштабе в свою очередь заявляли о сложной обстановке и переброске резервов на это направление.
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