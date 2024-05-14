В Ереване полиция начала задерживать активистов оппозиции

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционные активисты с раннего утра пытаются блокировать центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, полиция начала их задержания. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В настоящее время протестующие находятся на центральной площади Сахарова рядом с правительственными зданиями, специальные силы полиции пытаются не допустить блокировки прилегающих улиц.

Духовный лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт в понедельник вечером призвал ужесточить давление на власть путем акций гражданского неповиновения.