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НОВОСТИ

В Ереване полиция начала задерживать активистов оппозиции

11:00 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционные активисты с раннего утра пытаются блокировать центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, полиция начала их задержания. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В настоящее время протестующие находятся на центральной площади Сахарова рядом с правительственными зданиями, специальные силы полиции пытаются не допустить блокировки прилегающих улиц.

Духовный лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт в понедельник вечером призвал ужесточить давление на власть путем акций гражданского неповиновения.

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