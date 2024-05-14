Более 80% поляков выступают за сооружение линии обороны на границе с Россией и Белоруссией - опрос

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 80% жителей Польши выступают за возведение на границе с Россией и Белоруссией противотанковых рвов, бункеров и траншей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром IBRiS по заказу радиостанции Radio Zet.

Так, 83,9% опрошенных утвердительно ответили на соответствующий вопрос. 8,7% респондентов против строительства оборонительных укреплений на восточной границе республики, 7,4% не имеют мнения по этому вопросу.