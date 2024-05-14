0
0
139
НОВОСТИ

Более 80% поляков выступают за сооружение линии обороны на границе с Россией и Белоруссией - опрос

10:32 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 80% жителей Польши выступают за возведение на границе с Россией и Белоруссией противотанковых рвов, бункеров и траншей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром IBRiS по заказу радиостанции Radio Zet.

Так, 83,9% опрошенных утвердительно ответили на соответствующий вопрос. 8,7% респондентов против строительства оборонительных укреплений на восточной границе республики, 7,4% не имеют мнения по этому вопросу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 14.05.2024
План-перехват объявлен в Харьковской области из-за массового бегства ВСУ — Марочко
0
20
11:05 14.05.2024
Путин подписал указы о назначениях в Администрации президента
0
54
11:00 14.05.2024
В Ереване полиция начала задерживать активистов оппозиции
0
77
10:20 14.05.2024
Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая — Кремль
0
142
10:05 14.05.2024
Блинкен прибыл в Киев для обсуждения помощи Украине со стороны США — Reuters
0
162
10:00 14.05.2024
Буданов признал, что в Харьковской области для ВСУ складывается критическая обстановка
0
191
09:32 14.05.2024
Над Белгородской областью уничтожено 25 снарядов РСЗО Vampire
0
195
09:20 14.05.2024
Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Кузнецов
0
298
09:05 14.05.2024
Байден подписал указ о запрете на импорт урана из России
0
263
09:00 14.05.2024
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов под Волгоградом из-за постороннего вмешательства
0
285

Возврат к списку