Более 80% поляков выступают за сооружение линии обороны на границе с Россией и Белоруссией - опрос
10:32 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 80% жителей Польши выступают за возведение на границе с Россией и Белоруссией противотанковых рвов, бункеров и траншей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром IBRiS по заказу радиостанции Radio Zet.
Так, 83,9% опрошенных утвердительно ответили на соответствующий вопрос. 8,7% респондентов против строительства оборонительных укреплений на восточной границе республики, 7,4% не имеют мнения по этому вопросу.
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